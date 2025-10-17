Choque entre un camión y un auto que conducía un bahiense en la ruta 22

Un siniestro vial ocurrido en el kilómetro 993 de la ruta 22 involucró a un bahiense.

Los efectivos policiales constataron que se trataba de una colisión lateral por rozamiento entre un camión Volvo con semirremolque —que transportaba metanol desde Plaza Huincul hacia Zárate— y un automóvil Chevrolet Tracker que circulaba en sentido contrario.

Según las primeras versiones, el conductor del camión advirtió que el vehículo menor habría invadido su carril, por lo que realizó una maniobra brusca hacia la banquina para evitar un choque frontal.

A pesar de ello, el automóvil impactó lateralmente con el eje del camión y el semirremolque, quedando atravesado sobre la calzada y provocando la interrupción del tránsito en ambos sentidos.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios y personal de la Comisaría 8°, junto al equipo de salud que examinó al conductor del automóvil, un hombre de unos 60 años, oriundo de Bahía Blanca, quien no presentaba lesiones ni requirió traslado.

Tampoco fue necesario asistir al chofer del camión. (Diario Digital)