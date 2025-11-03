lunes, noviembre 3, 2025
Futsal: todos los resultados de Primera División y Reserva y las tablas de posiciones de la fecha 28

De La Bahía Noticias

La Liga del Sur oficializó los resultados y las tablas de posiciones tras disputarse la fecha 28 del Torneo Único de Primera y Reserva del Futsal.

RESULTADOS

Deportivo Futsal 3 – 5 La Estación (Reserva: 4 – 7)

Catamarca 0 – 5 Sporting (Reserva: 2 – 6)

Villa Mitre 6 – 1 La Esperanza (Reserva: 1 – 4)

Los 3 Chiflados 12 – 2 San Francisco (Reserva: 8 – 2)

Pacífico 3 – 9 Comercial (Reserva: 11 – 7)

Liniers 4 – 2 SPIQPYA (Reserva: 8 – 4)

Dublin 8 – 3 Tiro Federal (Reserva: 3 – 5)

Debido a la desafectación de Camioneros, La Armonía sumó los puntos en juego, mientras que Huracán tuvo fecha libre.

FOTO: Prensa club Liniers

