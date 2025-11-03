Futsal: todos los resultados de Primera División y Reserva y las tablas de posiciones de la fecha 28
La Liga del Sur oficializó los resultados y las tablas de posiciones tras disputarse la fecha 28 del Torneo Único de Primera y Reserva del Futsal.
RESULTADOS
Deportivo Futsal 3 – 5 La Estación (Reserva: 4 – 7)
Catamarca 0 – 5 Sporting (Reserva: 2 – 6)
Villa Mitre 6 – 1 La Esperanza (Reserva: 1 – 4)
Los 3 Chiflados 12 – 2 San Francisco (Reserva: 8 – 2)
Pacífico 3 – 9 Comercial (Reserva: 11 – 7)
Liniers 4 – 2 SPIQPYA (Reserva: 8 – 4)
Dublin 8 – 3 Tiro Federal (Reserva: 3 – 5)
Debido a la desafectación de Camioneros, La Armonía sumó los puntos en juego, mientras que Huracán tuvo fecha libre.
