lunes, noviembre 3, 2025
Policiales

Un hombre falleció mientras corría una maratón en Realicó

De La Bahía Noticias

Un hombre de 57 años, oriundo de Rancul, falleció mientras participaba de una competencia de atletismo que se disputó ayer en esa localidad pampeana.

Los organizadores informaron que la víctima no estaba inscripta, pero decidió acompañar a su hija que estaba compitiendo en la maratón.

La tragedia ocurrió alrededor de las 11 de ayer cuando se disputaba una competencia de maratón por las calles de Realicó. El hombre se descompensó y murió en el hospital local a pesar de la urgente asistencia.

Los organizadores confirmaron que el hombre no estaba inscripto formalmente en la competencia, pero minutos previos de la largada decidió acompañar a su hija.

En una ambulancia fue trasladado al hospital local donde a pesar de los esfuerzos médicos no respondió a las maniobras de reanimación. Finalmente, una médica certificó el deceso por infarto de miocardio.

La maratón fue organizada por la municipalidad local y la largada fue desde la Terminal de ómnibus, ubicada a la vera de la ruta nacional 35. (Diario La Arena)

