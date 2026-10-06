Granja Tres Arroyos: se confirmaron los 1.250 despidos en tres de sus plantas

La avícola Granja Tres Arroyos confirmó el despido de 1.250 trabajadores tras finalizar sin acuerdo la conciliación obligatoria con el gremio en la provincia de Buenos Aires.

Los ceses afectan a empleados de las plantas ubicadas en Capitán Sarmiento, Esteban Echeverría y Pilar.

La medida fue justificada por la firma como una necesidad de adecuar su estructura en medio de su proceso de concurso preventivo de acreedores.

En ese marco, la Justicia Comercial dispuso la indisponibilidad de 13,5 millones de dólares de la compañía tras detectar depósitos por casi 30 millones de dólares mientras sostiene deudas salariales con su personal.

La empresa atribuyó su crisis financiera de más de 126.000 millones de pesos a la caída del mercado interno, las importaciones y mayores costos.