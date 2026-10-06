martes, octubre 6, 2026
Nacionales

“Un intendente tiene que ser el próximo gobernador de la provincia de Buenos Aires”

De La Bahía Noticias

El intendente de Pilar, Federico Achával, propuso que el próximo candidato a gobernador bonaerense por el peronismo sea un jefe comunal de la provincia de Buenos Aires.

El dirigente político sostuvo que la Liga de Intendentes prioriza la unidad del espacio y la discusión de la economía real frente a las disputas partidarias internas.

Asimismo, defendió la permanencia de las elecciones primarias abiertas en el ámbito nacional y provincial.

El jefe municipal denunció además que las autoridades nacionales retienen 1,5 billones de pesos destinados por ley a la infraestructura de las rutas nacionales.

Finalmente, fundamentó la carga tributaria local al señalar que el 81% de los impuestos va a la Nación, el 17% a la Provincia y solo el 2% a los municipios.

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