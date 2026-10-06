“Un intendente tiene que ser el próximo gobernador de la provincia de Buenos Aires”

El intendente de Pilar, Federico Achával, propuso que el próximo candidato a gobernador bonaerense por el peronismo sea un jefe comunal de la provincia de Buenos Aires.

El dirigente político sostuvo que la Liga de Intendentes prioriza la unidad del espacio y la discusión de la economía real frente a las disputas partidarias internas.

Asimismo, defendió la permanencia de las elecciones primarias abiertas en el ámbito nacional y provincial.

El jefe municipal denunció además que las autoridades nacionales retienen 1,5 billones de pesos destinados por ley a la infraestructura de las rutas nacionales.

Finalmente, fundamentó la carga tributaria local al señalar que el 81% de los impuestos va a la Nación, el 17% a la Provincia y solo el 2% a los municipios.