Habilitan el padrón electoral provisorio para las elecciones presidenciales 2027

La Cámara Nacional Electoral habilitó la consulta del padrón electoral provisorio para las elecciones de 2027.

Los ciudadanos pueden verificar si figuran en el Registro Nacional de Electores hasta el lunes 30 de noviembre.

El trámite es gratuito y se realiza por internet a través del sitio oficial de la entidad judicial: www.padrón.gov.ar .

En esta etapa, el sistema muestra solo el nombre del votante, su sección y su circuito electoral.

La mesa y el establecimiento de votación se informarán recién con la publicación del padrón definitivo.

Si los electores detectan inconsistencias o la ausencia de sus datos, tienen la opción de ingresar un reclamo digital.

Las autoridades sugirieron el control a los jóvenes que votarán por primera vez y a quienes cambiaron de domicilio.