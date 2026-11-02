Argentina incorporará una vacuna hexavalente al calendario obligatorio desde 2028

El Ministerio de Salud de la Nación incorporará desde el 1° de enero de 2028 la vacuna hexavalente al Calendario Nacional de Vacunación. La nueva formulación protegerá contra seis enfermedades: difteria, tos convulsa, tétanos, hepatitis B, infecciones por Haemophilus influenzae tipo b y poliomielitis.

La medida, establecida mediante la resolución 1567/2026, permitirá unificar en una sola aplicación las vacunas pentavalente y contra la polio, que actualmente se administran por separado. El esquema contemplará dosis a los 2, 4 y 6 meses de vida, más un refuerzo entre los 12 y 18 meses, que reemplazará al que se aplica a los 5 años.

La modificación se implementará para los niños nacidos a partir del 1° de enero de 2028. Quienes hayan nacido antes de esa fecha deberán completar el esquema vigente con las vacunas pentavalente e IPV, según las edades e intervalos correspondientes.

La nueva vacuna utiliza una formulación acelular para el componente contra la tos convulsa, a diferencia de la pentavalente, que emplea células enteras. Según explicó el Ministerio de Salud, esta característica permite reducir, en general, las reacciones adversas.

La incorporación fue recomendada por la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn), luego de evaluar evidencia científica, recomendaciones internacionales y datos de cobertura. De acuerdo con las cifras oficiales citadas en el informe, durante 2026 la cobertura de la primera y segunda dosis de la vacuna quíntuple fue del 65%, mientras que la tercera alcanzó el 61% y el refuerzo no llegó al 50%.

Desde la cartera sanitaria explicaron que la implementación se postergó hasta 2028 porque las dosis necesarias para 2027 ya fueron licitadas y adjudicadas. Además, indicaron que quienes comenzaron el esquema con las vacunas actuales deberán completarlo con esa misma modalidad.