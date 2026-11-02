lunes, noviembre 2, 2026
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Kimi Antonelli se consagró campeón de Fórmula 1 con 20 años y marcó un récord histórico

De La Bahía Noticias

Kimi Antonelli se consagró campeón de Fórmula 1 a los 20 años y 68 días, luego de finalizar tercero en el Gran Premio de México, detrás del neerlandés Max Verstappen y el británico Lewis Hamilton. Con 380 puntos, se volvió inalcanzable para sus perseguidores y consiguió su primer título en la categoría.

El piloto italiano, que se emocionó durante la última vuelta, se convirtió en el campeón más joven de la historia de la Fórmula 1 y en el primer representante de Italia en ganar el campeonato en más de 70 años.

Tras cruzar la meta, Verstappen y Hamilton lo levantaron en brazos para celebrar. “Cumplir uno de mis mayores sueños fue algo muy especial”, expresó Antonelli, quien destacó la consistencia como una de las claves de su temporada.

El joven piloto también anunció que mantendrá el número 12, con el que se convirtió en el primero en ganar un campeonato desde Ayrton Senna, quien lo utilizó en 1988. Además, adelantó que llevará un casco especial en homenaje al brasileño durante el Gran Premio de São Paulo.

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