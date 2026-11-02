Los cinco campeones más jóvenes de la historia de la Fórmula 1

El italiano Kimi Antonelli, piloto de Mercedes, se consagró campeón del mundo de Fórmula 1 a los 20 años y 68 días, tras el Gran Premio de México. De esta manera, se convirtió en el campeón más joven de la historia de la categoría.

Antonelli superó el récord que tenía el alemán Sebastian Vettel, quien obtuvo su primer título con Red Bull en 2010, a los 23 años y 133 días.

El listado de los cinco campeones más jóvenes lo completan Lewis Hamilton, quien ganó en 2008 con 23 años y 300 días; Fernando Alonso, campeón en 2005 a los 24 años y 57 días; y Max Verstappen, que obtuvo el título en 2021 a los 24 años y 73 días.