martes, noviembre 3, 2026
Golazo HD

Los cinco campeones más jóvenes de la historia de la Fórmula 1

De La Bahía Noticias

El italiano Kimi Antonelli, piloto de Mercedes, se consagró campeón del mundo de Fórmula 1 a los 20 años y 68 días, tras el Gran Premio de México. De esta manera, se convirtió en el campeón más joven de la historia de la categoría.

Antonelli superó el récord que tenía el alemán Sebastian Vettel, quien obtuvo su primer título con Red Bull en 2010, a los 23 años y 133 días.

El listado de los cinco campeones más jóvenes lo completan Lewis Hamilton, quien ganó en 2008 con 23 años y 300 días; Fernando Alonso, campeón en 2005 a los 24 años y 57 días; y Max Verstappen, que obtuvo el título en 2021 a los 24 años y 73 días.

Comentarios

You May Also Like

Mourinho: “No me gustaría volver al Real Madrid”

Gerardo Lorenzo

Buenas noticias para Scaloni: “Cuti” Romero tiene fecha de regreso a las canchas

Gerardo Lorenzo

En el debut, Romero fue clave y Manchester United ganó con lo justo

De La Bahía Noticias