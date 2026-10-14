Habilitan una nueva herramienta para liquidar los sueldos de trabajadoras de casas particulares

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero oficializó un sistema de recibo de sueldo electrónico asistido para el personal de casas particulares.

La medida, aprobada por el director del organismo, Andrés Vázquez, mediante la resolución general N° 5912/2026, calculará de forma automática varios conceptos de cada liquidación.

El mecanismo permite a los empleadores revisar o editar los montos antes de emitir el comprobante desde la plataforma digital oficial.

El organismo recaudador confirmó además la obligatoriedad de emitir el recibo de sueldo electrónico para este sector laboral.

Asimismo, el sistema mantiene la opción de imprimir el comprobante por duplicado si el pago se realiza en efectivo.