Habló la directora del Jardín destrozado por un auto

Un automóvil chocó durante la noche del lunes contra el Jardín de Infantes N° 929, ubicado en Bouchard al 2500, y provocó daños en la estructura del establecimiento, aunque no se registraron personas heridas.

Según explicó Erica, la directora del establecimiento educativo, alrededor de las 20 comenzó a recibir fotografías de lo ocurrido enviadas por familias que viven en las inmediaciones, por lo que se dirigió de inmediato al lugar.

La docente indicó que dos vehículos circulaban a alta velocidad y que uno de ellos, al intentar esquivar al otro, subió a la vereda e impactó contra las columnas ubicadas frente al establecimiento.

En diálogo con DE LA BAHÍA, Erica narró que una de las columnas de cemento y ladrillos cayó sobre el capó del automóvil y señaló que no resultaron heridos ni el conductor ni su hija, que viajaba como acompañante.

Debido a los daños, tuvieron que retirar otras dos columnas que habían quedado torcidas. También resultaron dañadas las luces del lugar.

La directora señaló que el jueves ya se podrían retomar las clases al establecimiento y advirtió que por la zona circulan vehículos a alta velocidad.