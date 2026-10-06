Santa Fe prohibió a los cuidacoches y fijó penas de hasta 80 días de arresto

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, promulgó la Ley 14.486 que sanciona la actividad de los cuidacoches en la vía pública con penas de hasta 80 días de arresto.

La normativa sanciona el ofrecimiento de estacionamiento, lavado o cuidado de vehículos a cambio de dinero, incluso si la compensación es voluntaria.

El régimen entra en vigencia a medida que cada municipio apruebe su respectiva ordenanza de adhesión.

Las penas iniciales contemplan de dos a diez días de trabajo comunitario y aumentan ante reincidencias, extorsiones o eventos masivos.

Asimismo, las autoridades provinciales deben ejecutar planes de capacitación laboral y atención de adicciones para las personas afectadas.