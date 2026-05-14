Habló la fiscal que investiga el caso de la niña intoxicada con marihuana, cocaína y alcohol

La fiscal Agustina Olguín brindó detalles este jueves sobre el caso de la niña intoxicada con cocaína, marihuana y alcohol que se encuentra internada en el Hospital Municipal.

“Esta denuncia arranca a partir de un llamado al 911 efectuado desde un domicilio céntrico en el que solicitan una ambulancia por una menor de edad que estaría convulsionando. En el lugar se presenta la ambulancia y efectivamente encontró en la casa a una niña de 12 años que tendría síntomas de haber convulsionado y se decidió el traslado a un hospital”, expresó la funcionaria judicial.

Olguín contó que en la casa había dos menores que estaban con su padre, el progenitor de la niña hospitalizada y dos hombres más.

“En el hospital se determinó que la niña tenía cocaína, marihuana y alcohol en orina”, señaló.

En una primera instancia, la causa ingresó a la Fiscalía de Estupefacientes, pero luego pasó a manos de la Fiscalía especializada en violencia de género y delitos contra la integridad sexual porque una enfermera de la ambulancia detectó “cierto dinero en las ropas de la menor”.

Sin embargo, Olguín aclaró que “la niña hasta ahora no le manifestó a los médicos ni a sus familiares alguna situación de abuso sexual”.

“Se le han tomado declaraciones a los familiares, a la madre, a la abuela -la nena vivía con ella- y a la fecha no hay ningún relato compatible con alguna situación de abuso sexual”, siguió.

La menor sigue internada en observación en el Hospital Municipal y se han dispuesto la realización de pericias psicológicas.