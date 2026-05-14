Quiénes podrían recibir el subsidio energético si el Gobierno nacional elimina las zonas frías

El oficialismo y sus aliados avanzaron en la Cámara de Diputados con el dictamen de mayoría del proyecto para reducir las zonas incluidas en el régimen de Zonas Frías.

El objetivo de La Libertad Avanza es incluir el recorte de subsidios en una sesión que será convocada para el próximo miércoles 20 de mayo

El proyecto restringe el universo de beneficiarios del régimen de Zona Fría únicamente a la Patagonia, Malargüe (Mendoza) y la Puna y excluye a las provincias que ingresaron en la ampliación de 2021, por ejemplo, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y San Luis.

A su vez, el proyecto establece que el subsidio por Zona Fría quedará reservado a los usuarios registrados en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Este padrón incluye:

– hogares con ingresos inferiores o iguales a tres Canastas Básicas Totales,

– que cuenten con Certificado de Vivienda Familiar,

– y los beneficiarios de pensión vitalicia a veteranos.

Por lo tanto, solo los hogares vulnerables empadronados en el SEF podrán mantener el adicional por zona fría en las áreas que perderán la cobertura ampliada.