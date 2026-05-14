jueves, mayo 14, 2026
Locales

El oficialismo ganó las elecciones del Suteba Bahía Blanca

De La Bahía Noticias

La lista Multicolor encabezada por Sandra Bouzas como candidata a secretaria general ganó las elecciones del Suteba Bahía Blanca.

La actual conducción obtuvo el 56% votos, mientras que la lista Celeste encabezada por Gastón Concetti consiguió el 36%.

Por su parte, la lista Naranja de Emiliano Fabris cosechó el 6,3%.

De este modo, el oficialismo seguirá al frente del gremio local.

“Sostenemos la seccional de Bahía Blanca a pesar de todas las maniobras de La Celeste. La participación de los compañeros y las compañeras fue muy buena. Fue una campaña a pulmón, muy extensa. Seguimos sosteniendo este Suteba combativo, democrático e independiente de todos los gobiernos”, señaló Daniela Rodríguez, integrante de la lista ganadora.

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