jueves, mayo 14, 2026
Locales

Cortan el agua en un sector de Bahía Blanca por trabajo en las cañerías

De La Bahía Noticias

Hoy se realizan trabajos en la intersección de las calles Paraguay y Alvarado como parte del recambio de cañerías de agua que se realiza en ese sector de Bahía Blanca.

Para ejecutar los trabajos previstos, debió afectarse el suministro de agua a los usuarios de calle Paraguay, entre Zapiola y Zelarrayán y los ubicados sobre calle Alvarado, entre Casanova y Paraguay.

Por esta razón, se solicita a las personas usuarias realizar las reservas de agua para cuando se produzca la afectación y cuidarlas limitando su uso para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales, hasta la normalización del suministro.

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