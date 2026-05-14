Cortan el agua en un sector de Bahía Blanca por trabajo en las cañerías

Hoy se realizan trabajos en la intersección de las calles Paraguay y Alvarado como parte del recambio de cañerías de agua que se realiza en ese sector de Bahía Blanca.

Para ejecutar los trabajos previstos, debió afectarse el suministro de agua a los usuarios de calle Paraguay, entre Zapiola y Zelarrayán y los ubicados sobre calle Alvarado, entre Casanova y Paraguay.

Por esta razón, se solicita a las personas usuarias realizar las reservas de agua para cuando se produzca la afectación y cuidarlas limitando su uso para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales, hasta la normalización del suministro.