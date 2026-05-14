River fue contundente ante Gimnasia y ahora espera por Rosario Central

River Plate enfrentó a Gimnasia y se quedo con el pase a semifinales del Torneo Apertura 2026. El Millonario venció 2-0 al Lobo en el estadio Monumental y esperará ahora a Rosario Central en las semifinales, que se disputará este sábado nuevamente como local.

En la primera media hora, Marcos Acuña lanzó un pase largo a Facundo Colidio, quien se internó por la izquierda, tiró un sombrerito a su marcador y habilitó a Sebastían Driussi. El delantero recibió dentro del área, controló con la derecha y sacó un zurdazo que pegó en el palo y se clavó en el fondo de la red de Nelson Insfrán, poniendo el 1-0 a favor del local

A los 20 minutos del segundo tiempo, Lucas Martínez Quarta inició una gran acción individual desde su propio campo, avanzó con pelota dominada hasta tres cuartos de cancha y abrió el juego hacia la derecha para Joaquín Freitas. El juvenil envió un centro al área y el defensor, que siguió la jugada, conectó de cabeza ante una floja salida de Insfrán para marcar el 2-0.

El partido tuvo dos bajas sensibles para el Millonario: Marcos Acuña salió por una molestia muscular y fue reemplazado por Matías Viña, lo que encendió las alarmas de cara a la selección argentina a menos de un mes del Mundial. También antes del inicio, Gonzalo Montiel había sufrido una contractura en el isquiotibial izquierdo durante la entrada en calor y fue reemplazado por Fabricio Bustos en el lateral derecho.

El próximo sábado, River Plate recibirá a Rosario Central en el Monumental por un lugar en la final del Torneo Apertura 2026. El Canalla eliminó a Racing por 2-1 en el alargue en el Gigante de Arroyito, con un gol de Enzo Copetti.