jueves, mayo 14, 2026
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El Indec difundirá hoy la inflación de abril: los índices que se conocieron hasta el momento

De La Bahía Noticias

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) difundirá este jueves, a las 16, el dato de inflación de abril.

Los analistas privados estiman que la cifra estará entre 2,5% y 2,8%.

En el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, los analistas prevén un IPC del 2,6% para abril.

En tanto, los Índices de Precios al Consumidor de abril conocidos hasta el momento fueron 1,71% (IPC On Line); 2,6% (CREEBBA) y 2,5% (Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

El INDEC informó que en marzo la inflación fue de 3,4%.

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