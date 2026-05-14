jueves, mayo 14, 2026
Locales

Anuncian cortes de energía en cuatro sectores de Bahía Blanca

De La Bahía Noticias

La empresa EDES anunció cortes de energía en dos sectores de Bahía Blanca por tareas de mantenimiento.

Las interrupciones se harán:

– de 9 a 12 en el cuadrante comprendido por las calles Pablo Acosta, Gallego Mora, 17 de Mayo, Bolivia.

– de 9 a 13 en el cuadrante comprendido por las calles Misioneros, Indiada, Newton, Rincón.

– de 9:30 a 12 en el cuadrante comprendido por las calles 9 de Julio, Soler, Pernici, Clerice, Fortaleza Argentina

– de 10 a 13 en el cuadrante comprendido por las calles Córdoba, Rega Molina, El Resero, José Ingenieros.

Los trabajos serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas.

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