YPF aumentó el precio de los combustibles: los nuevos valores en Bahía Blanca

La empresa YPF aumentó los combustibles esta madrugada luego de que el presidente de la petrolera, Horacio Marín, anunciara un ajuste de 1% y la continuidad del “buffer” con el propósito de no trasladar sobresaltos del barril del petróleo al surtidor.

De este modo, el litro de nafta súper cuesta en Bahía Blanca 2.084 pesos; mientras que la Infinia tiene un valor de 2.282 pesos.

En tanto, el Diesel 500 aumentó a 2.281 pesos y la Infinia Diesel, 2.350 pesos.

El GNC se mantiene en 980.

LA VARIACIÓN:

SÚPER: 2.063 > 2.084

INFINIA: 2.260 > 2.282

DIESEL 500: 2.258 > 2.281

INFINIA DIESEL: 2.327 > 2.350

GNC: 980

El directivo de YPF, Horacio Marín, explicó que durante el mencionado periodo, la compañía no trasladará a los consumidores el impacto de “fluctuaciones bruscas en el precio internacional del petróleo (Brent), manteniendo sin restricciones las demás variables que componen el precio, tal como se ha hecho en el periodo anterior”.

El buffer de precios, también llamado “amortiguador”, se aplicó por primera vez a partir del miércoles 1° de abril frente la contracción del consumo de combustibles que tuvo lugar, sobre todo, en el interior del país.

Finalizado el nuevo plazo, la compañía evaluará de qué manera incorporar los incrementos al precio en caso de que ocurran en un escenario de guerra y volatilidad en los mercados energéticos internacionales.