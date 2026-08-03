Habría acuerdo entre Tottenham e Inter de Milán por “Cuti” Romero

El Inter de Milán y el Tottenham Hotspur alcanzaron un acuerdo verbal por el traspaso del defensor argentino Cristian Romero por 40 millones de euros.

Sin embargo, la operación está frenada por las demandas salariales del jugador.

El campeón del mundo reclama un sueldo anual de entre 6,5 y 8 millones de euros, la misma cifra que percibe en el club inglés.

La directiva del Inter no está dispuesta a igualar esa cantidad, aunque le ofrece un contrato más extenso con bonificaciones para convencerlo.

El acuerdo entre los clubes está prácticamente cerrado. Mientras tanto, otros equipos como el Atlético de Madrid y el Barcelona siguen la situación, pero también enfrentan dificultades económicas para concretar una oferta formal.