Vozinha firmó contrato con Colo Colo

El portero de Cabo Verde Josimar José Évora Dias, ‘Vozinha’, figura en el Mundial 2026, firmó este lunes el contrato que lo vincula con el Colo Colo chileno, club que prepara un recibimiento masivo con los hinchas en el estadio Monumental.

«Vozinha ya es del Cacique!», anunció Colo Colo en su cuenta oficial en Instagram, cuyos posteos desde la llegada del jugador a Chile, en la noche del domingo, sobrepasan las cuatro millones de visualizaciones.

«Junto a nuestro presidente, Aníbal Mosa, Vozinha firmó su contrato y se convirtió oficialmente en nuevo jugador de Colo Colo. BIenvenido a la familia colocolina!», escribió el club.

El guardameta africano aprobó a primera hora los exámenes médicos, se vistió por primera vez con la indumentaria del equipo y en la tarde llegó al Monumental para rubricar el acuerdo.

El contrato es de seis meses, con la posibilidad de renovación por doce más hasta 2027, por el que recibirá 30 mil dólares mensuales, según la prensa chilena, tras llegar libre al culminar su vínculo con el Chaves de la segunda división de Portugal.

El futbolista, de 40 años, acudirá este martes en la mañana a su primer entrenamiento con el resto del plantel y al mediodía será su presentación en conferencia de prensa.

El club hace preparativos para dar una bienvenida al jugador, la noche del miércoles, ante la hinchada colocolina en su estadio, con aforo de 42 mil personas, como ocurrió con el ídolo Arturo Vidal en su regreso al fútbol chileno en 2024.

Aunque oficialmente no está definida la fecha de su debut, se especula que suceda cuando los albos vuelvan a jugar de local el 16 de agosto ante O’Higgins, por la fecha 19, antes del superclásico del fútbol chileno ante Universidad de Chile.

Lo que quedó establecido es que llevará el nombre ‘Vozinha’ en la camiseta, tras ser aprobado por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile (ANFP), cuyo reglamento de torneo prohíbe el uso de apodos.

El recibimiento de ‘Vozinha’ en Santiago ha sido el de una estrella mundial, luego de convertirse en un interés global al alcanzar casi 30 millones de nuevos seguidores en Instagram, por sus destacadas atajadas ante España y Argentina en la Copa del Mundo con la debutante Cabo Verde.

El portero terminó incluido en el once ideal del Mundial revelado por la FIFA a partir de los votos de los aficionados.

Colo Colo, el equipo con más títulos locales y el único chileno campeón de la Copa Libertadores (1991), es el más grande con el cual ha fichado el caboverdiano que pasó por el Progresso do Sambizanga (Angola), Zimbru (Moldavia), Gil Vicente (Portugal), AEL Limassol (Chipre) o el AS Trencin (Eslovaquia).

Los albos, actualmente líderes de la liga chilena con 12 puntos de ventaja, vienen de un 2025 decepcionante en el año de su centenario, en el que no se clasificaron a torneos internacionales, y la llegada de una figura mediática como ‘Vozinha’ los ha colocado en el mapa mundial. (EFE)