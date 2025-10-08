miércoles, octubre 8, 2025
Hallaron dos mujeres muertas en una vivienda que se incendió

Dos mujeres muertas fueron halladas en una casa en Santa Fe al 2300, confirmaron fuentes oficiales.

Los cuerpos fueron encontradas por los bomberos que se acercaron a la vivienda que se estaba incendiando.

Una vez que sofocaron el fuego, los servidores dieron con los cadáveres de Adriana Miriam Velázquez (52) y de su hija, Mariana Belén Bustos (25).

Según contaron los vecinos de las víctimas, anoche se escucharon disparos y la salida de una moto del lugar.

