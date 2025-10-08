Decomisan 350 kilos de pescado que eran trasladados en un colectivo que iba de Ingeniero White a Trelew

El Cuerpo de Seguridad Vial de Río Colorado colaboró con agentes del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) para decomisar 350 kilos de pescado sin cadena de frío que eran llevados en un transporte de pasajeros.

El operativo se llevó a cabo sobre un rodado marca Scania perteneciente a una empresa de viajes que transitaba desde Ingeniero White a Trelew.

Durante la inspección, efectuada en presencia de los conductores —ambos oriundos de Trelew, Chubut— se procedió a la apertura de la baulera del colectivo, donde se constató el traslado de aproximadamente 350 kilogramos de pescado fresco, que carecían de la documentación sanitaria exigida y sin cumplir con las condiciones mínimas para la conservación de la cadena de frío.

Ante dicha situación, y conforme a lo establecido en el Decreto N.º 4238/68, se procedió al decomiso inmediato de la mercadería, por flagrante infracción a las normativas sanitarias vigentes en materia de transporte de productos alimenticios.

Las actuaciones fueron elevadas a las autoridades competentes para su intervención.