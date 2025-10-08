Habló un vecino de las mujeres muertas: “Eran trabajadoras y honradas”

Daniel, vecino de las mujeres que fueron halladas muertas en una vivienda de Santa Fe al 2300, contó que las víctimas “eran dos personas hermosas, trabajadoras y honradas”.

“Nos enteramos anoche que la casa se había prendido fuego. Vinieron los bomberos y encontramos con que estaban las dos adentro, acostadas en la misma cama”, narró el hombre.

“Alrededor de las diez y media de la noche se escuchó un disparo o una explosión, que también se siente en una cámara que tengo. El fuego habrá empezado a las 11 y media, más o menos”, explicó Daniel.

También explicó que vieron salir una moto de la casa que era manejada por un hombre, pero “no se sabe quién es”.

Adriana Miriam Velázquez (52) y su hija, Mariana Belén Bustos (25) vivían desde mucho tiempo en el barrio. “Eran dos personas espectaculares. Uno no puede pensar en lo que pasó, no lo puedo creer, estoy helado”, agregó.