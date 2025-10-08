Un auto chocó contra una columna en Mar Chiquita y se partió en dos: un bebé falleció en el acto

Una tragedia vial se produjo esta mañana en el kilómetro 503 de la ruta 11, en jurisdicción del partido de Mar Chiquita, cuando un auto se estrelló contra una columna de alumbrado y se partió en dos.

Fuentes consultadas por el portal 0223 indicaron que el trágico siniestro sucedió cuando un Ford K gris que circulaba desde Santa Clara en dirección a Mar del Plata, se despistó e impactó brutalmente contra una columna.

Como consecuencia del tremendo choque, el auto quedó del otro lado de la ruta, partido literalmente en dos. La parte delantera del Ford K quedó sobre la cinta asfáltica, y la trasera, en la ciclovía, a unos 40 metros.

Las primeras hipótesis sostienen que el auto, conducido por la mamá de la víctima rozó con su rueda izquierda el cordón, se despistó y arrolló la columna.

Por la violencia del siniestro, el pequeño habría salido despedido del habitáculo y lamentablemente perdió su vida.