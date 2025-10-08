Intendentes criticaron el estado “deplorable” de la ruta 33

El intendente del distrito bonaerense de Rivadavia, Juan Martínez, volvió a poner sobre la mesa el crítico estado de la ruta nacional 33 (RN 33), una problemática que ya unió a los jefes comunales de General Villegas, Gilberto Alegre, y Trenque Lauquen, Francisco Recoulat, en un reclamo conjunto que trasciende las banderas políticas.

Martínez explicó que el deterioro actual de la traza que conecta los puertos de Bahía Blanca y Rosario y por donde circula gran parte de la producción del noroeste bonaerense es “un tema que preocupa a vecinos y autoridades por igual”.

“La ruta está totalmente detonada, llena de cráteres inmensos. Es una situación que recuerda a la de 2003, antes de la última repavimentación hecha entre 2004 y 2005”, señaló el jefe comunal.

El intendente fue contundente al describir la falta de respuestas del Gobierno Nacional, a quien compete directamente la obra a través de Vialidad Nacional.

“No hay ninguna posibilidad de tener una audiencia o una entrevista con funcionarios nacionales. No les interesa la obra pública, no les interesa invertir”, afirmó.

Martínez advirtió que el estado actual de la ruta “no solo rompe vehículos, sino que puede costar vidas humanas”, y calificó la inacción oficial como “una irresponsabilidad que pone en riesgo a miles de bonaerenses que transitan diariamente por allí”. (Info Noroeste)