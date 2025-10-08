Readecúan parte de la red de infraestructura ciclista de Bahía Blanca

En el marco del plan de revisión y readecuación de la red de infraestructura ciclista de la ciudad de Bahía Blanca, se harán modificaciones en las ciclovías de calles Soler, entre General Paz y avenida Cerri, y Azara y Balboa, bordeando el Parque de la Independencia.

Al respecto, el subsecretario de Movilidad Urbana y Transporte, Fabián Lliteras, explicó que “existía una situación de conflictividad entre los automóviles y las bicicletas en las intersecciones de Azara y Balboa ya que ambas calles son de doble mano y con la ciclovía”.

“Incluso -dijo- es dificultoso que puedan pasar dos vehículos a la vez”.

Detalló que “lo que se hizo sobre calle San Lorenzo es llevar la ciclovía por dentro del Parque Independencia. Es decir, por el sector izquierdo sobre calle Azara, para que los conductores de bicicletas puedan tener mayor seguridad y certeza en cuanto al movimiento que se produce y, de este modo, evitar inconvenientes entre los vehículos y los ciclistas”.

“La ciclovía ingresa por calle San Lorenzo y sale nuevamente sobre Munilla y Balboa. En ese sector era imposible seguirla por dentro del parque, porque está el Jardín Botánico. La ciclovía cuenta con 350 metro de extensión, con un ancho de 2 metros, lo que posibilitará que en adelante el ciclista tenga un ámbito más seguro y manteniendo la conectividad actual”, amplió.

Asimismo, el funcionario mencionó que “se hizo un estudio sobre la ciclovía existente en calle Soler hasta avenida Cerri, donde se concluye que la utilización era insegura porque no estaba conectada con otro sector; a su vez se percibió que su uso es prácticamente nulo, con lo cual se decidió que continúen por un ámbito más seguro como creemos que es el eje General Paz, Lavalle, Napostá, para incorporarse al Parque de la Independencia a través de la calle San Lorenzo”.

“Estas medidas están implementadas a partir del día de la fecha, con lo cual solicitamos también a los vehículos y a los ciclistas la debida precaución hasta que el sistema se acostumbre a la nueva utilización”, concluyó Lliteras.

Detalles de la propuesta:

Diagnóstico actual

En el tramo mencionado, se ha constatado un bajo volumen de ciclistas utilizando la ciclovía existente.

El uso que se ha registrado de la misma corresponde principalmente a ciclistas que la emplean como conexión parcial para desviar hacia calle Parchappe, accediendo luego al Instituto Superior de Formación Docente N.º 86 por calle Munilla.

Este recorrido intermedio (Parchappe y Munilla) no cuenta con infraestructura ciclística, lo cual compromete la seguridad del trayecto.

Propuesta de modificación

Se propone la eliminación de la ciclovía en calle Soler en el tramo señalado, promoviendo una alternativa de recorrido más seguro para los ciclistas que se dirigen hacia el ISFD N.º 86 o el Parque de la Independencia.

El trayecto sugerido:

Calle General Paz → Corrientes → Lavalle → Napostá → Parque Independencia.

Este trazado se encuentra completamente cubierto por infraestructura ciclista, lo cual garantiza mejores condiciones de circulación, mayor continuidad en el sistema y una mejor articulación con el entorno educativo y recreativo.

Calles Azara y Balboa (Parque de la Independencia)

Diagnóstico actual

La actual ciclovía se desarrolla por la calzada vehicular de calles Azara y Balboa, bordeando el límite exterior del Parque Independencia.

Esta disposición genera conflictos entre ciclistas y vehículos motorizados, especialmente en horarios de mayor flujo.

La infraestructura existente no garantiza condiciones óptimas de seguridad, particularmente por la cercanía con intersecciones y accesos vehiculares.

Propuesta de modificación

Se plantea la eliminación de la ciclovía existente en Azara y Balboa, y su reubicación dentro del Parque Independencia, mediante la construcción de una nueva bicisenda exclusiva.

Características de la nueva bicisenda:

Longitud: 350 metros.

Ancho: 2 metros.

Trazado: paralelo al recorrido actual, pero completamente segregado del tránsito vehicular, lo que mejora significativamente las condiciones de seguridad, confort y continuidad para los usuarios.

Esta intervención se enmarca dentro de una estrategia de priorización de la infraestructura ciclista segura y protegida, favoreciendo el uso de la bicicleta como modo de movilidad sostenible.

Conclusiones

Las modificaciones propuestas responden a una evaluación técnica que prioriza la seguridad vial, la eficiencia en el uso de la infraestructura y la conectividad integral del sistema ciclístico de la ciudad.

Estas acciones permitirán:

Optimizar los recursos existentes.

Reducir potenciales conflictos entre modos.

Promover itinerarios más seguros y directos.

Fortalecer el uso de la bicicleta como medio de transporte cotidiano.