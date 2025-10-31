Harán una misa en el cementerio municipal por el Día de los Santos Difuntos
La administración del cementerio comunal recuerda que el domingo próximo, “Día de los Santos Difuntos”, desde las 14.30, se rezará el rosario y posteriormente se brindará una misa alusiva en la capilla ubicada en la necrópolis.
El oficio religioso estará a cargo de un párroco de la iglesia San Luis Gonzaga.
Cabe aclarar que el horario de visita tanto el sábado 1°, Día de Todos los Santos, como el 2 de noviembre será el habitual: de 8 a 17.
Se recuerda que la línea 509 del transporte público ofrece cada fin de semana servicios hacia el cementerio comunal:
–Sábado: salidas desde Castelli y Kloosterman a las 9.25, 11.25, 13.25 y 15.45.
–Domingo y feriados: también desde Castelli y Kloosterman a las 7.40, 8.25, 9.10, 9.50, 10.30, 11.10, 11.50, 12.30, 13.10, 13.50, 14.30, 15.10, 15.50 y 16.30.