Trágico choque de camiones en la ruta 65: murió un hombre

Un trágico accidente tuvo lugar en la madrugada de este viernes en el kilómetro 306 de la ruta 65, a la altura de Urdampilleta, que dejó como saldo la muerte del suarense Alberto René Melera (58).

El siniestro involucró tres camiones.

Según se informó, Melera, acompañante de un rodado Mercedes Benz perdió la vida luego de que el conductor del mismo no pudiera evitar impactar desde atrás a un camión Volvo, que circulaba en el mismo sentido —de Bolívar hacia Urdampilleta—.

La víctima fatal quedó atrapada en la cabina.

Además, un tercer camión Iveco que transportaba cereal, volcó y desparramó su carga sobre la calzada.

Se investiga si este vuelco se produjo previamente y habría sido el desencadenante de la colisión posterior. (La Nueva Radio Suárez)

