“Hay perspectivas optimistas de que ómicron no genere un problema para la salud pública”

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, sostuvo este lunes que “hay perspectivas optimistas de que la variante de coronavirus ómicron, aunque sea muy transmisible, no genere un problema para la salud pública”, luego de que anoche se confirmara el primer caso de un hombre de 38 años, residente de San Luis, que regresó de un viaje laboral que realizó en Sudáfrica.

Sobre dicho paciente, Vizzotti especificó que “el hombre estaba aislado en su casa, y en el momento que le avisaron (que había estado con personas que tenían diagnóstico de covid en Sudáfrica) se acercó al sistema de Salud de San Luis que también reaccionó rápidamente; está asintomático, con dos vacunas y con antecedente de covid-19 en marzo de este año”.

“En cualquier momento podía entrar la ómicron, porque la movilidad global, si bien no está normalizada, está en proceso de aumento; algunos países comenzaron a secuenciar en forma retrospectiva y encontraron la variante desde antes que se detectara en Sudáfrica, así que es posible que sean más países los que ya la tienen y que no lo sepan”, dijo la funcionaria en declaraciones a radio Futurock.

No obstante, y frente a la alta tasa de vacunación de la Argentina, Vizzotti sostuvo que “hay perspectivas optimistas de que la variante Ómicron, aunque sea muy transmisible, no genere un problema para la salud pública; eso es lo que buscamos, no buscamos que no haya casos, sino que sean lo más leves posibles”.

Con relación a las características de la nueva variante, la ministra señaló que “si bien tiene más mutaciones -incluso que delta- en un área relevante del virus, hasta ahora no estamos viendo que eso impacte en tener una enfermedad más grave o letal; y falta un par de semanas para ver si escapa o no a las vacunas”.

No obstante, indicó que “siempre es mejor tener dos dosis frente a cualquier variante, y, por supuesto tener los refuerzos” y añadió que “si pensamos la cantidad de personas que tuvieron covid reportado, más los asintomáticos, la mayoría de la población vacunada ya tuvo contacto con el virus, lo que también refuerza su respuesta inmune”.

Comentarios

comentarios