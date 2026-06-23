Hospitalizan a un matrimonio que sufrió lesiones en un choque en la ruta 51

Un matrimonio sufrió heridas leves este martes al mediodía tras protagonizar un accidente de tránsito sobre la ruta provincial 51, a unos 1.000 metros de la rotonda de Frapal.

Según se informó, la pareja viajaba desde Hinojo hacia Bahía Blanca a bordo de una Chevrolet Tracker cuando el conductor perdió el control del vehículo al morder la banquina. Como consecuencia, el rodado se cruzó de carril e impactó contra la parte trasera del acoplado de un camión que circulaba en sentido contrario.

A pesar de la violencia del impacto, los ocupantes del vehículo solo sufrieron golpes y lesiones de carácter leve.

En el lugar trabajó una dotación de los Bomberos Voluntarios de Saldungaray, mientras que personal de Salud del Municipio de Tornquist trasladó a los heridos a la Unidad Sanitaria para su atención y evaluación médica. (Noticias Tornquist)