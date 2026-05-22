Imputan al hijo de un hombre que fue hallado sin vida

En el marco de la investigación realizada por la fiscalía Nº 5, este viernes se le tomó declaración a Diego Cristian Díaz Otazu, hijo del hombre que fue encontrado sin vida en su domicilio de calle Soler al 600 de Bahía Blanca.

Según se logró determinar, Héctor Omar Díaz Otazu era incapaz de valerse por sí mismo, compartía el domicilio con el acusado y fue encontrado sin vida el 20 de mayo pasado con signos de desnutrición crónica.

De acuerdo a la autopsia, el hombre habría fallecido en el período comprendido entre el 1 y el 12 de mayo, como consecuencia de un fallo multiorgánico de causa probable por tromboembolia pulmonar.

Esta mañana se le hicieron conocer los hechos que se le imputan, decidió no prestar declaración y quedó acusado del delito de abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo.