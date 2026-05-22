Condenan a un hombre por abusar de una niña en Bahía Blanca

El Tribunal Oral Criminal Nº 3 condenó a un hombre a la pena de 13 años de prisión por haber abusado de la hija de su pareja, quien tenía entre 8 y 11 años de edad, en la ciudad de Bahía Blanca.

Según la causa investigada por el fiscal Diego Torres, los hechos ocurrieron entre 2018 y febrero de 2022 cuando el hombre abusó de la niña en el predio donde convivían ubicado en Villa Harding Green.

El acusado aprovechó diversas situaciones para tomar por la fuerza a la niña y someterla de manera sexual, hechos que se repetían cuando la madre no estaba.

Además, amenazaba a la víctima con matar a su madre si contaba lo sucedido, infundiendo temor en la menor, obligándola así a que no cuente nada, propiciando el silencio de la niña y con eso su impunidad.

Finalmente, la pequeña le contó lo que había vivido a su madre en manos del hombre y la mujer realizó la denuncia en la Comisaría de la Mujer y la Familia para que se investigue lo sucedido.

El hombre fue condenado por el delito de abuso sexual con acceso carnal reiterado.