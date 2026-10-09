viernes, octubre 9, 2026
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Inestabilidad en Bahía Blanca: por ahora, se corre el Speedway

De La Bahía Noticias

El presidente del Automoto Club Bahía Blanca, Sergio Martínez, informó a DE LA BAHÍA que van a esperar las próximas 24 horas para determinar si se suspende la fecha del Campeonato Invernal Argentino de Speedway que se disputará el domingo en el circuito Antonio Miranda.

En tanto, el Club Midgistas del Sur anunció la postergación de la quinta y última fecha del Campeonato Invernal de Midgets, que debía disputarse esta noche.

La jornada fue reprogramada para el viernes 16 de octubre.

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