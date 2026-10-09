El oficialismo aceptó evaluar el restablecimiento de un tope a la compra de campos

El oficialismo en la Cámara de Diputados abrió negociaciones con bloques aliados para restituir límites a la venta de tierras a extranjeros e incorporar modificaciones al Presupuesto 2027.

La estrategia del Gobierno busca evitar que la oposición consiga el quorum necesario en la sesión convocada para el 15 de octubre.

En las conversaciones previas, las autoridades libertarias aceptaron evaluar el restablecimiento de un tope a la compra de campos por capitales extranjeros dentro del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

El oficialismo también se comprometió a retirar el ajuste al sector de discapacidad del proyecto presupuestario y a revisar los fondos para obras públicas provinciales.