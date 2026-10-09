Paso de las Piedras: se registró una importante reducción en las concentraciones de los microorganismos que producen floraciones

Una evaluación realizada entre octubre de 2025 y junio de 2026 por la Universidad Nacional del Sur permitió registrar una reducción superior al 90 % en las concentraciones de los microorganismos que producen floraciones en el Embalse Paso de las Piedras.

Las cianobacterias son microorganismos que viven principalmente en el agua y que, aunque durante mucho tiempo se las llamó “algas verdeazuladas”, no son algas: son bacterias capaces de hacer fotosíntesis.

En condiciones favorables —por ejemplo, cuando hay muchos nutrientes en el agua, temperaturas elevadas y elevada radiación solar— pueden multiplicarse rápidamente y producir floraciones, que pueden verse como manchas o acumulaciones verdosas en la superficie.

Lo importante para el caso del embalse es que algunas especies pueden producir toxinas, entre ellas las microcistinas, que pueden afectar la salud de personas y animales si el agua contaminada no recibe un tratamiento adecuado.

La presentación fue en el Aula Magna y contó con la participación de la vicerrectora, doctora Andrea Castellano; la secretaria general de Ciencia y Tecnología, Marisa Pedernera; el director de la Planta Piloto de Ingeniería Química, doctor Marcelo Villar; y los intendentes de Bahía Blanca, Federico Susbielles; y Coronel Rosales, Rodrigo Aristimuño. También estuvo la Directora de Monitoreo Hidrometeorologico de la Autoridad del Agua, Nerea Bastianelli.

Uno de los principales resultados obtenidos fue la reducción superior al 90 % en las concentraciones de cianobacterias y de microcistinas totales al comparar el período noviembre-abril de 2025-2026 con el mismo período de 2024-2025.

Las microcistinas son toxinas producidas por determinadas especies de cianobacterias y constituyen uno de los parámetros de interés para el seguimiento de la calidad del agua cuando se producen floraciones.

Además de estos resultados biológicos, durante el período evaluado se observaron modificaciones en distintas variables fisicoquímicas del embalse. Entre ellas se registró un descenso consistente del pH, junto con el mantenimiento de condiciones aeróbicas y oxidativas tanto durante el día como durante la noche y evidencias de una mayor nitrificación.

En conjunto, estos cambios indican una modificación de las condiciones fisicoquímicas del sistema que podría contribuir a generar un ambiente menos favorable para el desarrollo de floraciones persistentes de cianobacterias.

Otro aspecto destacado durante la presentación fue que, durante el período de evaluación, no se registraron inconvenientes en el proceso de potabilización asociados a floraciones de estos microorganismos.