Murió José Enrique “Nene” Grissare, uno de los impulsores de la Fórmula Uno Pampeana

José Enrique “Nene” Grissare, histórico mecánico e impulsor de la Fórmula Uno Pampeana, falleció a los 80 años. Sus restos fueron velados y sepultados en General Acha, ciudad donde residía y desarrolló gran parte de su vida.

Grissare formó parte de una generación de mecánicos que contribuyeron al desarrollo del automovilismo pampeano a través del trabajo en talleres, la preparación de motores y la creación de proyectos de competición.

Su vínculo con los autos de carrera comenzó durante la juventud, cuando se acercó a los talleres en los que trabajaban José y Pedro Lambrecht y, posteriormente, José Seisdedos. En esos años conoció de cerca la actividad de la Limitada ’27, una categoría que marcó una etapa del automovilismo provincial.

A comienzos de la década de 1970 abrió su propio taller y concretó el proyecto de construir un auto de competición. Adquirió un vehículo que había pertenecido a Carlos Lanatta, lo equipó con un motor Chevrolet de cuatro cilindros y lo hizo debutar en el circuito Panorámico del Valle Argentino, con Héctor Visenz como piloto.

En 1977, junto con el acompañamiento de los hermanos Orlando y Rolando Sotro, participó de la creación de la Fórmula Uno Pampeana. La categoría nació el 2 de julio de ese año, durante un encuentro en la Peña La Rueda, un restaurante ubicado sobre la Ruta Nacional 152.

A lo largo de los años, el auto de Grissare fue incorporando modificaciones. Alfredo Coronel consiguió un campeonato con la máquina, que más adelante también fue conducida por Heraldo “Chichín” Medrano.

Con el tiempo, diferencias vinculadas con la categoría lo llevaron a alejarse de la Fórmula Uno Pampeana y a incursionar en la Fórmula Uno Mecánica Nacional, donde compitió con autos equipados con motores de cuatro litros.

Aunque su regreso a la categoría que había ayudado a crear fue mencionado en distintas oportunidades, no volvió a incorporarse. Sin embargo, continuó trabajando en su taller, donde conservó su auto de competición y siguió desarrollando modificaciones e ideas vinculadas con la mecánica.

La Federación Pampeana de Automovilismo Deportivo (FEPAD) recordó su trayectoria y su aporte a una disciplina en la que Grissare dejó una huella a través de su trabajo como mecánico y de su participación en la creación de una de las categorías del automovilismo sobre tierra de la provincia.