Investigan la muerte de un joven soldado en la Base Aérea de Morón

Un suboficial de la Fuerza Aérea Argentina fue hallado muerto con una herida de bala dentro de la Base Aérea de Morón.

Las autoridades policiales recibieron la alerta sobre el hallazgo del cuerpo sin vida cerca de una de las entradas del predio.

La causa judicial quedó a cargo del juez Jorge Rodríguez en el Juzgado Federal Número 2 de esa localidad bonaerense.

Los agentes de la Policía Federal Argentina procedieron al secuestro del teléfono celular de la víctima y tomaron testimonio a las personas presentes en el predio militar.

El uniformado tenía 20 años de edad y procedía de la localidad de Río Tercero, en la provincia de Córdoba.