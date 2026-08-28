Inspeccionaron el entubado del arroyo Napostá: “Un trabajo que no se ve, pero que es fundamental”

El intendente Federico Susbielles informó que se realizó una recorrida por el entubado del arroyo Napostá para verificar el estado de la estructura y descartar obstrucciones que puedan afectar el escurrimiento del agua.

“Recorrimos los cuatro kilómetros del entubado para verificar que la estructura se encuentre en condiciones y que no existan obstrucciones que puedan afectar el escurrimiento del agua”, señaló el jefe comunal.

Según indicó, el año pasado se concretó la limpieza integral de los 14 kilómetros del sistema, desde el arroyo hasta su desembocadura en la ría. La nueva inspección permitió comprobar que el entubado se encuentra libre de obstáculos y sin una sedimentación significativa.

“Hoy volvimos a inspeccionarlo y comprobamos que está libre de obstáculos y sedimentación significativa. La prevención también es parte de la reconstrucción: seguimos trabajando para reducir riesgos y tener una Bahía Blanca más preparada”, señaló Susbielles.

La estructura tiene una capacidad de desagüe de hasta 40 metros cúbicos por segundo.