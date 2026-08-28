Segunda jornada de huelga de los docentes y nodocentes universitarios

Hoy se desarrolla la segunda y última jornada de la huelga de alcance nacional convocada por los gremios de docentes y nodocentes universitarios.

La medida de fuerza busca visibilizar el reclamo por una urgente recomposición salarial y la actualización del presupuesto universitario, según los alcances de la Ley de Financiamiento Universitario.

El plan de lucha responde a la pérdida de poder adquisitivo del sector frente a la inflación y al congelamiento presupuestario.

Ante la falta de respuestas en las negociaciones paritarias por parte del Gobierno nacional, los representantes de las federaciones universitarias anticiparon que, de no mediar una oferta satisfactoria, el esquema de protestas se intensificará en las próximas semanas.

El planteo se recalentó tras la acusación al Gobierno de incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, que se sancionó hace un año.

El conflicto derivó en una causa judicial que llegó hasta la Corte Suprema, con una sentencia favorable al reclamo de los gremios.