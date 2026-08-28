Siguen las obras del acueducto Planta Patagonia-Bosque Alto-Los Chañares

La Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC) sigue adelante con las obras del acueducto Planta Patagonia-Bosque Alto-Los Chañares, que incluye la construcción de dos nuevas cisternas de reserva de agua y el tendido de 13.500 metros de acueductos para mejorar la provisión a la ciudad de Bahía Blanca.

Una de las cisternas, que albergará 30 millones de litros y que incluirá también una nueva estación de bombeo, se levanta en el predio de Planta Patagonia y es el punto de inicio del tendido de un acueducto de 8200 metros hacia Bosque Alto.

En simultáneo, en Bosque Alto se construye la otra cisterna con capacidad de 10 millones de litros, una estación de bombeo y la continuidad del acueducto de 5300 metros previstos desde ese sector, que se empalma a la red existente en Felipe Varela y Ayacucho.

Estas obras forman parte del listado de acciones y mejoras del Plan Hídrico del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, integrado por fondos de organismos internacionales (CAF) y recursos propios del Estado bonaerense.