El Niño se intensificó un 37% debido al cambio climático

Un nuevo análisis de corales milenarios de las islas Galápagos (Ecuador) lo confirma: el cambio climático está amplificando el fenómeno El Niño-Oscilación del Sur, que hoy es un 37 % más intenso que en la era preindustrial, según un estudio de investigadores británicos y estadounidenses recogido en la revista Science.

Esté fenómeno climático natural ocurre cuando las aguas superficiales del océano Pacífico central y oriental se calientan intensamente e interactúan de forma anómala con la atmósfera, lo que altera los patrones del clima en todo el planeta.

El Niño agudiza sequías, inundaciones, incendios forestales, o episodios de blanqueamiento coralino; y tiene importantes impactos en la agricultura y la salud pública.

En las últimas décadas se han producido varios fenómenos de El Niño de una intensidad inusual, con un calentamiento que se extiende por gran parte del Pacífico tropical.

Sin embargo, debido a la escasez de datos y a la gran variabilidad natural del fenómeno, ha resultado difícil determinar si su severidad está provocada por el calentamiento de origen humano.