viernes, agosto 28, 2026
Golazo HD

Sarmiento buscará trepar a la punta de su zona ante Unión por el Torneo Clausura

De La Bahía Noticias

Sarmiento de Junín, líder de la Zona B del Torneo Clausura, visitará a Unión de Santa Fe en el inicio de la séptima fecha.

El encuentro se disputará este viernes, a las 19, en el estadio 15 de Abril.

El equipo dirigido por Facundo Sava llega en su mejor momento, con cuatro triunfos y dos derrotas, y viene de ganarle 2-0 a Estudiantes de La Plata. Este resultado lo dejó segundo en la tabla, a un punto del líder Argentinos Juniors, y mejoró su posición en los promedios.

Por su parte, el conjunto santafesino atraviesa un momento irregular. El equipo de Leonardo Madelón ocupa el décimo lugar con 7 puntos. Si bien venció 3-1 a Aldosivi en la última jornada, había acumulado tres caídas consecutivas.

En el último enfrentamiento entre ambos, Unión se impuso 3-1 como visitante.

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