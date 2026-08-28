Ante la posible llegada de “El Niño”, refuerzan las tareas para prevenir inundaciones

El secretario de Obras Públicas municipal, Gustavo Trankels, habló por DE LA BAHÍA sobre los trabajos que se están realizando ante la posible llegada de “El niño”.

“Este fenómeno va a afectar a gran parte del país aunque no tendría mayor impacto en nuestra ciudad”, sostuvo el funcionario y señaló que hay acciones que se vienen haciendo desde antes y después de la inundación, que constan de limpiezas para evitar grandes daños ante eventos climáticos.

Además, mencionó que, por ejemplo, la limpieza del arroyo Napostá, se vienen trabajando desde antes que aparezca este fenómeno y va a seguir cuando este pase. “Es algo que tenemos que instalar como política de Estado”, destacó.