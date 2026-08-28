Bullrich puso en duda la eliminación de las PASO

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, evitó confirmar si la suspensión de las PASO formará parte de la reforma electoral que impulsa el oficialismo en el Congreso, al afirmar que esa eventual modificación del sistema “todavía está en discusión”, aunque se decidirá “en algún momento entre septiembre y octubre”.

“Hay muchas cosas que cambiar en el sistema político que las vamos a empezar a cambiar y el tema electoral es un tema que va a depender de cuál es la mayoría. Yo hoy no puedo asegurar si las PASO se van a suspender o no, si van a aceptar otra forma de selección de candidatos”, sostuvo Bullrich en diálogo con LN+.

Consultada sobre los cambios en el sistema electoral que el Gobierno negocia con los legisladores, Bullrich expresó: “Hoy ya decidimos que este miércoles que viene no, el otro, arrancamos con la reforma política”.