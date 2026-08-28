Redrado: “Es importante que un nuevo Banco Central no financie al sector público”

El economista Martín Redrado enfatizó la importancia de hacer un “doble clic” o análisis profundo a los números económicos oficiales.

Explicó que, aunque existen indicadores de “récord de consumo”, esto se concentra principalmente en servicios públicos (luz, gas, agua) y gastos de sectores afluentes (viajes, tarjetas en el exterior), lo cual no necesariamente refleja una mejora generalizada del bienestar para los 48 millones de habitantes del país.

Sobre la nueva Carta Orgánica del Banco Central, Redrado valoró positivamente que se debata un nuevo Banco Central que no financie al sector público y sostuvo que esta reforma es clave para “evitar que el poder político, como ocurrió históricamente, disponga arbitrariamente de las reservas y pesos del organismo”.

En diálogo con radio La Red, también Redrado propuso una norma técnica para que aquellos deudores que mantienen voluntad de pago puedan renegociar sus deudas (ampliando plazos y ajustando tasas) sin ser reclasificados en el sistema financiero como “deudores en mora” mientras dura dicho proceso.

En ese sentido, argumentó que esta medida beneficia tanto a las familias angustiadas como a los bancos, quienes evitan tener que registrar pérdidas contables por incobrabilidad.