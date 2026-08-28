Twitter regresa con su clásico pájaro azul

Una startup estadounidense lanzó una nueva red social con el nombre y el logo de Twitter, en medio de una disputa legal con la empresa X de Elon Musk.

La plataforma, llamada Twitter.now, fue creada por Operation Bluebird, un equipo que incluye a un exabogado de marcas de la red social original.

El proyecto se financia con un sistema de acceso pago. Los usuarios pueden aportar 20 dólares para un acceso anticipado o 40 dólares para financiar la batalla legal por el nombre. Operation Bluebird sostiene que X Corp abandonó los derechos sobre la marca tras el cambio de nombre.

La compañía de Musk rechaza esa afirmación y la demandó. En una audiencia preliminar, un juez federal cuestionó los argumentos de X y planteó que la empresa podría haber perdido derechos sobre elementos como el término “tweet” y el pájaro azul.