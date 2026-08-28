Gobernador pidió que los gobernadores decidan “un candidato de consenso” para las presidenciales

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, planteó que los mandatarios provinciales deberían definir quién los representa mejor en la carrera presidencial y evitar que se repita la dispersión de candidaturas de elecciones anteriores. Consideró que podrían surgir uno o dos nombres y dejó abierta la posibilidad de resolverlo mediante una interna o una alianza.

TEXTUALES

“Lo que tiene que haber ahora es consenso entre todos para encontrar uno o dos candidatos, pero no 10 como aquella vez. Acá decimos: “Hay que desensillar hasta que aclare”. Estamos expectantes, esperando a ver qué hacen los dirigentes nacionales”.

“Tiene que ser un político con sentido común, con criterio y que el fundamentalismo no sirve. A veces hay que tomar decisiones que van en contra de lo que pensamos pero que en definitiva le hacen bien a la gente”.

“No podemos estar discutiendo “Kicillof no, porque Kicillof es comunista” o “el otro es liberal”. Tiene que haber un punto. La gente no reclama la famosa avenida del medio; reclama una persona con sentido común, con criterio, con empatía y con humildad para escuchar a los demás. Con la humildad suficiente para decir: “Me equivoqué, soy un ser humano, cometo errores”.

“Los partidos políticos desaparecieron y hoy la gente busca personas y vota a las personas. Antes les resultaba simpático votar a alguien que les decía de todo a “la casta”. Después, cuando vieron que no era tan así, ya no les resultó simpático. No llegar a fin de mes, no poder pagar la luz, no poder pagar el colegio de los chicos, tener que renunciar a la obra social, ya no les resulta simpático. Nadie tiene el voto asegurado, mucho menos en un país que vive en la desesperanza y el hartazgo”.

Sobre el Gobierno nacional:“Creo que está muy enfocado en la macro. Está bueno que baje la inflación, está bueno que haya equilibrio fiscal, pero hay que buscar el justo medio, el equilibrio entre dos polos. A la gente no le importa la doctrina de Marx o la de Adam Smith. Lo que quiere es resolver sus problemas”.