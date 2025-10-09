Instalan dispositivos flotantes para el control de floraciones algales en el dique Paso de las Piedras

La empresa ABSA anunció que finalizaron los trabajos de instalación de los nueve dispositivos flotantes, adquiridos para el control de floraciones algales en el dique Paso de las Piedras.

La nueva tecnología de equilibrio modulado ya está en operación con el objetivo de preservar el embalse.

Esta acción de ABSA incluyó un convenio tripartito con la Autoridad del Agua (a cargo de la jurisdicción donde se lleva a cabo la intervención) y con el Instituto PLAPIQUI (responsable de las mediciones de las variaciones físicas, químicas y biológicas).